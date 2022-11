Video: ତୁର୍କୀ ରାଜଧାନୀରେ ବଡ ଧରଣର ବିସ୍ପୋରଣ, ଅନେକ ଲୋକ ଆହତ ସୂଚନା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ତୁର୍କୀର ରାଜଧାନୀ ଇସ୍ତାନବୁଲର ଏକ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଡ ଧରଣର ବିସ୍ପୋରଣ ଘଟିଛି। ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଅନେକ ଲୋକ ଆହତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ତୁର୍କୀର ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାରେ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି। ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଅନେକ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ପୋଲିସ ଏବଂ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।

An explosion occurred on Istiklal pedestrian street in the center of Istanbul, as reported by Russian Media RT

— ANI (@ANI) November 13, 2022