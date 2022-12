video;୭୦୦୦ ବର୍ଗ ମିଟର ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ; ଜଳୁଥିବା ବିଲ୍ଡିଂରୁ ପାର୍କିଂକୁ ଦୌଡ଼ିଲେ ଲୋକେ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ; ମସ୍କୋରେ ଋଷର ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏକ ଫୁଟବଲ୍ ପିଚ୍ ଆକାରର ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିବା ଜଣା ପଡ଼ିଛି । ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବାରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ ମସ୍କୋ ଉପକଣ୍ଠରେ ଥିବା ଏକ ସପିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ଏଭଳି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା । ଋଷର ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ କହିଛି ଯେ ମସ୍କୋ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀମାନେ ୭୦୦୦ ବର୍ଗ ମିଟର ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଆଁ ଲିଭାଉଛନ୍ତି । ମସ୍କୋର ଉତ୍ତର ଉପକଣ୍ଠ ଖିଲ୍କିର ମେଗା ଖିମକି ସପିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି ।

ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ ଭଳି ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିଚାର କରାଯାଉଛି । କିପରି ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି ।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଭିଡିଓରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି । ଏଥିରେ ଲୋକମାନେ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଥିବା ବିଲ୍ଡିଂରୁ ପାର୍କିଂ ସ୍ଥାନ ଆଡକୁ ଦୌଡୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

#Russia on 🔥: Shopping mall in #Moscow is on fire, with intermittent explosions. pic.twitter.com/gfd0xzolIU

— Igor Sushko (@igorsushko) December 9, 2022