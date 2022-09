RSS ପୋଷାକରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଟ୍ୱିଟରରେ ରାଜନୀତି ତାତି ବଢ଼େଇଲେ କଂଗ୍ରେସ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ :କାପଡ଼ାକୁ ନେଇ ଏବେ ରାଜନୀତି ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। ବିଜେପି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଙ୍କୁ ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀର ଟି ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିବା ନେଇ କହିଥିବା ବେଳେ ଏବେ କଂଗ୍ରେସ ଟ୍ଵିଟରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଇଛି । ଆପଣ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ର ପୋଷ୍ଟ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ଅନୁମାନ କରିପାରିବେ । ସୋମବାର କଂଗ୍ରେସ ରାଷ୍ଟ୍ରିୟ ସ୍ୱୟଂମ୍ ସେବକ ସଂଗଠନ (ଆରଏସଏସ) କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଟ୍ୱିଟରରେ ଆରଏସଏସର ଏକ ଚିତ୍ର ପୋଷ୍ଟ କରିଛି। ପାର୍ଟି ଏହାର ଅଫିସିଆଲ୍ ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରୁ ଆରଏସଏସର ୟୁନିଫର୍ମର ଚିତ୍ର ଟ୍ୱିଟ କରିଛି। ଏହି ଟୁଇଟ୍ ଏହାର ଭାରତ ଯୋଡା ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ପରଠାରୁ ଏକ ବିରାଟ ରାଜନୈତିକ ତାତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।

ଟ୍ୱିଟରରେ ଏହି ଛବି ପୋଷ୍ଟ କରି କଂଗ୍ରେସ ଲେଖିଛି ଯେ ଦେଶକୁ ଘୃଣାର ବାତାବରଣରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ଆରଏସଏସ-ବିଜେପି ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା କ୍ଷତି ପୂରଣ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛୁ। ଏହା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ଆମେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବୁ।ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରରେ ନିଆଁ ଏକ RSS ପୋଷାକ ଜଳୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ଏଥିରୁ ଧୂଆଁ ମଧ୍ୟ ବାହାରୁଛି । ଏହା ସହିତ ଛବି ଉପରେ ଏକ କ୍ୟାପସନ୍ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ‘୧୪୫ ଦିନ ଯିବାକୁ ଅଛି’ ବୋଲି ଦର୍ଶା ଯାଇଛି ।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦଳ ‘ଭାରତ ଯୋଡ’ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି, ବେରୋଜଗାରୀକୁ ବିରୋଧ କରି କଂଗ୍ରେସ ପଦଯାତ୍ରା କରୁଛି। କନ୍ୟାକୁମାରୀଠାରୁ ଜମ୍ମୁ କଶ୍ମୀର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଯାତ୍ରା ୧୨ଟି ରାଜ୍ୟ ଦେଇ ୩,୭୫୦ କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ଏହି ଯାତ୍ରା ୧୫୦ ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ।

To free the country from shackles of hate and undo the damage done by BJP-RSS.

Step by step, we will reach our goal.#BharatJodoYatra 🇮🇳 pic.twitter.com/MuoDZuCHJ2

— Congress (@INCIndia) September 12, 2022