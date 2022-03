ସୁମିରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି ୭୦୦ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ: ସେଫ୍ ପାସେଜ୍ ପାଇଁ ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଅନୁରୋଧ

ନୂଆଦିଲ୍ଳୀ: ଋଷ-ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଭାରତର ଅଡୁଆ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ଶନିବାର ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାୟ ୭୦୦ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସୁମି ସହରରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି । ଏହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଡରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି । ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ପର୍କ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ଟ୍ୱିଟ କରାଯାଇଛି ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୟୁକ୍ରେନରେ ଫସିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୯୦ ପ୍ରତିଶତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ସରିଲାଣି । ପ୍ରାୟ ୧୮ ହଜାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇ ସାରିଥିବା ବେଳେ ଆହୁରି ୨ ହଜାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଫସି ରହିଛନ୍ତି । ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମୁଖପାତ୍ର ଅରିନ୍ଦମ ବାଗଚୀ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସେଫ୍ ପ୍ୟାସେଜ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଘରୁ ନ ବାହାରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ସହିତ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି । ଋଷ ଓ ୟୁକ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ୧୧ ଦିନ ବିତି ସାରିଥିବା ବେଳେ ଋଷ ପକ୍ଷରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୫ ତାରିଖରେ କିଛି ଘଣ୍ଟାର ମହଲତ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।

We are deeply concerned about Indian students in Sumy, Ukraine. Have strongly pressed Russian and Ukrainian governments through multiple channels for an immediate ceasefire to create a safe corridor for our students.

— Arindam Bagchi (@MEAIndia) March 5, 2022