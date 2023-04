(video) ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ; ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଉଦଘାଟନ କରିଥିଲେ, ଏବେ ଭାସୁଛି

ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ : ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ସହରରେ ଏତେ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା ଯେ ପ୍ରାୟ ୧୪ ଟି ବିମାନକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜଳ ଲଗାଇବା କାରଣରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ନିକଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଥିବା ନାଲୁରହାଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ମଧ୍ୟ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ମେଟ୍ରୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର‌୍ୟ୍ୟାୟ ଉଦଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି ମାର୍ଗଟି ୧୩ କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ।

Inside the brand new Nallurhalli Metro station.

Water on the platform as well near the ticketing counter.

One light rain, and water has seeped inside fully. What will happen in rainy season?

Was incomplete metro innaugrated only for PM to get 2 mins of headlines? pic.twitter.com/T10qxWKnFN

— Kamran (@CitizenKamran) April 5, 2023