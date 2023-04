Video: ଅଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ‘ପୁଷ୍ପା ୨’ କୁ ନେଇ ଘୋଷଣା, ନିର୍ମାତାମାନେ ଭିଡିଓ ରିଲିଜ୍ କରି କଲେ ବଡ ଖୁଲାସା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅଭିନେତା ଅଲୁ ଅର୍ଜୁନ ଆଜିକାଲି ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁଷ୍ପା ୨ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବିଷୟରେ ଅନେକ ଗୁଜବ ରହିଛି। ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିବା ଫିଲ୍ମ ପୁଷ୍ପା, ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଅଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ‘ପୁଷ୍ପା ୨’କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ‘ପୁଷ୍ପା-ଦି ରୁଲ’ ବିଷୟରେ ଏକ ବଡ ଅଦ୍ୟତନ ବାହାରକୁ ଆସିଛି।

ବାସ୍ତବରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତାମାନେ ‘ପୁଷ୍ପା ୨’ ବିଷୟରେ ଟ୍ୱିଟରରେ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଲୁକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହି ୨୦ ସେକେଣ୍ଡ ଭିଡିଓରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ, ତିରୁପତି ଜେଲରୁ ‘ପୁଷ୍ପା’ ପଳାଇ ଯାଇଛି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ଏହାର ଠିକଣା ୭ ଏପ୍ରିଲ ଅପରାହ୍ନ ୪ ଟାରେ ଜଣା ପଡିବ। ଏହା ଟିଜର ସହିତ ଲେଖାଯାଇଛି, ‘ସନ୍ଧାନ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହେବ’। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅଲୁ ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ ‘ପୁଷ୍ପା ଦି ରୁଲ’ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି। ଏହି ଭିଡିଓ ପରେ ପୁଷ୍ପା ବିଷୟରେ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।

ଖବର ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପୁଷ୍ପା ୨ର ଷ୍ଟାର କାଷ୍ଟରେ କିଛି ବଡ ନାମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବଲିଉଡ ସୁପରଷ୍ଟାରଙ୍କ ନାମ ଏହି ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ତାଲିକାରେ ସଲମାନ ଖାନ ଏବଂ ଅଜୟ ଦେବଗନଙ୍କ ନାମ ଆସିଛି। ତେବେ ଫିଲ୍ମର ନିର୍ମାତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଅଫିସିଆଲ ଘୋଷଣା କରିନାହାଁନ୍ତି।

ଫିଲ୍ମ ପୁଷ୍ପା ପରଦାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଗୀତଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆକ୍ସନ୍ ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ସଂଳାପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ରୋକ୍ ଲଗାଉଥିଲା। ଲୋକମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସଂଳାପଗୁଡିକର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ପୁଷ୍ପାଙ୍କ ବଜେଟ୍ ବିଷୟରେ କହିବା, ତେବେ ଫିଲ୍ମର ବଜେଟ୍ ୨୦୦-୨୫୦ କୋଟି ଥିଲା। ଏଥିସହିତ ପୁଷ୍ପା ୨ ର ବଜେଟ୍ ୩୫୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।

#WhereIsPushpa ?

The search ends soon!

– https://t.co/clOLWfGV6L

The HUNT before the RULE 🪓

Reveal on April 7th at 4.05 PM 🔥#PushpaTheRule ❤️‍🔥

Icon Star @alluarjun @iamRashmika #FahadhFaasil @aryasukku @ThisIsDSP @SukumarWritings @MythriOfficial pic.twitter.com/ayodpfY45a

— Pushpa (@PushpaMovie) April 5, 2023