ପିଜ୍ଜା ଖାଇଲେ ଚାନୁ; ଫଟୋ ଶେୟାର କଲେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ବିଜୟିନୀ ମୀରାବାଇ ସାଇଖୋମ ଚାନୁଙ୍କ ଦୀର୍ଘଦିନର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇଛି । ରୌପ୍ୟ ପଦକ ବିଜୟୀ ହେବା ପରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଜା ଖାଇ ପାରିବେ ବୋଲି ଚାନୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଏପରିକି ଡୋମିନୋସ ପକ୍ଷରୁ ଜୀବନସାରା ମାଗଣା ପିଜ୍ଜା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା । ମଙ୍ଗଳବାର ଚାନୁ ପୂର୍ବତନ କ୍ରୀଡା ଓ ଯୁବ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କିରେଣ ରିଜିଜ୍ଜୁଙ୍କ ସହିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।

Most satisfying moment!

"I'll come back with medal for India" Mirabai said this before leaving for Japan to represent India @ Olympics #Tokyo2020 #Cheer4India https://t.co/LrGOivcAkc pic.twitter.com/onwmI2A950

— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) July 27, 2021