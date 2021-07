ପୁଣିଥରେ ଚାଲିବ ମୋ ବସ୍, ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ…

ଭୁବନେଶ୍ୱର(ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର): ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଲକଡାଉନ୍ ସଟଡାଉନ୍ ଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ମୋ ବସ୍ ସେବାକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି ।

ତେବେ ଆସନ୍ତା ୧୯ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋ ବସ୍ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେବା ନେଇ ମିଳିଛି । ତେବେ କେବଳ ଶୁକ୍ରବାର ଠାରୁ ସୋମବାର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଓ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ଚାଲିବ ମୋ ବସ୍ । ଏନେଇ କ୍ରୁଟ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।

📢 Notice –

Regular #MoBus 🚌 service will resume from 19.07.21, Monday.Further details will be shared later.

Friday-Sunday, bus service for incoming passengers will continue from Rly. Station to Cuttack & Khordha.Shuttle service will be available from Airport to Rly. Station.

— Capital Region Urban Transport (@CRUT_BBSR) July 15, 2021