5G ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମର ନିଲାମ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ମୋହର ମାରିଲେ ମୋଦୀ କ୍ୟାବିନେଟ୍

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦୀର୍ଘ ସମୟରୁ ଟେଲିକମ କମ୍ପାନୀ ୫ଜି ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମର ନିଲାମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ଏବେ କେନ୍ଦ୍ରର ମୋଦୀ ସରକାର ୫ଜି ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମର ନିଲାମ ଉପରେ ମୋହର ମାରିଛନ୍ତି। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଟେଲିକମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ।

ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ୭୨ ଗିଗା ହର୍ଟଜର ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମର ନିଲାମୀ ୨୦ ବର୍ଷ ପାଇଁ କରାଯିବ। ପରେ ୫ଜିର ସ୍ପିଡ ୪ଜିରୁ ୧୦ ଗୁଣ ଅଧିକ ହେବ। ୫ଜି ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମର ନିଲାମ ଜୁଲାଇ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା କରାଯାଇପାରେ। ଏହି ନିଲାମରେ ଟେଲିକମ ସେକ୍ଟରର ତିନି ବଡ ଦିଗଜ ସଂସ୍ଥା ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରୀ, ଭାରତୀ ଏୟାରଟେଲ୍ ଏବଂ ଭୋଡାଫୋନ ଆଇଡିଆ ସାମିଲ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନିଲାମ ପାଇଁ ଦାବି କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥା ନିକଟରେ ୧୦ ବର୍ଷ ପରେ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମକୁ ବିଭାଗ ହାତରେ ଟେକି ଦେବାର ବିକଳ୍ପ ରହିଛି।

The Union Cabinet chaired by PM Narendra Modi has approved a proposal of the Department of Telecommunications to conduct spectrum auction through which spectrum will be assigned to the successful bidders for providing 5G services to public and enterprises.

