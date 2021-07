ଦଲାଇଲାମାଙ୍କୁ ଏମିତି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ମୋଦୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ତିବ୍ଦତୀୟ ଧର୍ମଗୁରୁ ଦଲାଇଲାମାଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ଭାରତରେ ରାଜନୈତିକ ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଏହି ଗୁରୁଙ୍କୁ ୮୬ ତମ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ମୋଦୀ । ୮୬ତମ ଜନ୍ମଦିବସ ଅବସରରେ ଦଲାଇଲାମାଙ୍କ ସହିତ ଫୋନରେ କଥା ହେଲି । ସେ ସବର୍ଦା ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ କାମନା କରିଥିବା ନେଇ ମୋଦି ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିଲେ । ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଚୀନ୍ ଅବୈଧ ଭାବରେ ତିବ୍ଦତକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିବା ପରେ ଦଲାଇଲାମା ଭାରତରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି ।

Spoke on phone to His Holiness the @DalaiLama to convey greetings on his 86th birthday. We wish him a long and healthy life.

— Narendra Modi (@narendramodi) July 6, 2021