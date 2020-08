ଖୁସି ଖବର: ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ୬୮୧ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁଠୁ କେତେ ?

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୨ ।୮(ଓଡିଶା ଭାସ୍କର): ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଥିବା ବେଳେ ଆସିଛି ଏକ ଖୁସି ଖବର । ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ୬୮୧ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।

Another 681 #COVID19 patients have recovered and are being discharged on 2.8.2020.

91 from Cuttack

88 from Gajapati

66 from Koraput

61 from Khurdha

57 from Rayagada

43 from Ganjam

32 from Sundergarh

30 from Nayagarh

25 from Sonepur

20 from Kandhamal

18 from Dhenkanal

— H & FW Dept Odisha (@HFWOdisha) August 2, 2020