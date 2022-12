ପରାଜୟ ପରେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ ମରୋକୋ ଖେଳାଳି, ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ କଲେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କାତାରରେ ଚାଲିଥିବା ଫୁଟବଲ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୨ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ସୋମବାର ଅର୍ଥାତ୍ ୧୮ ତାରିଖରେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ତେବେ ଏହି ବିଶ୍ୱକପ୍‌ର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଥିବା ଟିମ୍ ହେଉଛି ମରୋକୋ। ମରୋକୋ ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସ୍ପେନ୍ ଏବଂ ନକ୍ ଆଉଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଭଳି ଟିମ୍‌କୁ ହରାଇ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।

ତେବେ ବୁଧବାର, ମୋରୋକୋ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ ଫ୍ରାନ୍ସଠାରୁ ସେମିଫାଇନାଲ୍‌ରେ ହାରି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଯାତ୍ରା ଶେଷ କରିଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ମରୋକୋର ଖେଳାଳିମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏବଂ ‘ସାଜଦା ଅଲ ଶୁକର’ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱକପ ୨୦୨୨ ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ସେମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପରେ ଭୂମିରେ କୃତଜ୍ଞତାର ପ୍ରଣାମ । ଏହାପରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଚିତ୍ର ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା।

This Morocco team may have not won the World Cup, but they won our hearts ❤️🇲🇦 pic.twitter.com/0xTkngqHZJ

— ESPN FC (@ESPNFC) December 14, 2022