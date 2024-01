(Video) ‘ରାମ’ ନାମରେ ସଜାଗଲା ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ଘର ‘ଆଣ୍ଟିଲିଆ’, ଦେଖନ୍ତୁ ମନଲୋଭା ଭିଡିଓ

ମୁମ୍ବାଇ: ଅଯୋଧ୍ୟା, ୟୁପିରେ ରାମ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରାଣପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶରେ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ରାମମୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟବସାୟୀ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ଘର ‘ଆଣ୍ଟିଲିଆ’ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ନାମରେ ସଜାଯାଇଛି। ‘ଆଣ୍ଟିଲିଆ’ ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାମ ଏବଂ ଲାଇଟିଙ୍ଗରେ ଦୀପ ସହିତ ସଜାଯାଇଛି। ରାତିରେ ଏହା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି।

ରାମ ମନ୍ଦିରର ସମ୍ମାନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଣ୍ଟିଲିଆରେ ରିଲାଏନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଏକ ବିଶାଳ ଭଣ୍ଡାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ରାମ ମନ୍ଦିରର ଉଦଘାଟନ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଏହି ଖାଦ୍ୟ ସେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି।

ଆଜି ରାମଲଲା ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ନୂତନ ଭାବେ ନିର୍ମିତ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ମଧ୍ୟ ରାମ ଲଲାଙ୍କ ପ୍ରାଣପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସେ ଆଜି ପ୍ରାୟ ୧୦:୩୦ ସମୟରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ମନ୍ଦିରର ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିରରେ ରାତି ୧୨:୦୫ ରେ ପ୍ରାଣପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଗର୍ଭଗୃହରେ ପବିତ୍ର ରୀତିନୀତି ରାତି ୧ ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ରାମ ଲଲାଙ୍କ ଆଖିରୁ ପରଦା ଖୋଲିବେ। ଏହା ପରେ ସେ ଏକ ସୁନା କାଠିରେ ରାମଲାଲାଙ୍କ ଆଖିରେ କାଜଲ ଲଗାଇବେ। କାଜଲ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ରାମ ଲଲାଙ୍କୁ ଦର୍ପଣ ଦେଖାଇବେ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ପ୍ରାଣପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବ। ଏହା ପରେ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଲୋକମାନେ ରାମଲଲାର ଦର୍ଶନ ପାଇପାରିବେ। ଏଥି ସହିତ, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଜାନୁଆରୀ ୨୩ ରୁ ରାମ ଲଲାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇପାରିବେ।

