ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୧: କିଏ ଯିବ ପ୍ଲେଅଫକୁ ମୁମ୍ବାଇ ନା କୋଲକାତା ? ଏମିତି ରହିଛି ସମୀକରଣ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସକୁ ଏକତରଫା ମ୍ୟାଚରେ ହରାଇବା ପରେ ପ୍ଲେଅଫ ଲଢେଇ ଆହୁରି ରୋଚକ ହୋଇ ଯାଇଛି । ମୁମ୍ବାଇ ୧୩ ମ୍ୟାଚରୁ ୬ ବିଜୟ ସହ ୧୨ ପଏଣ୍ଟରେ ରହିଛି । ଏହାର ନେଟ୍ ରନ ରେଟ୍ -୦.୦୪୮ ରହିଛି ଏବଂ ଦଳ ପଏଣ୍ଟ ତାଲିକାରେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ କୋଲକାତା ନାଇଟ ରାଇଡର୍ସ(କେକେଆର) ୧୩ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ୧୨ ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଛି । କିନ୍ତୁ ଦଳ ଉନ୍ନତ ନେଟ ରନ ରେଟ୍ ଆଧାରରେ ମୁମ୍ବାଇଠୁ ଉପରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି । କେକେଆରର ନେଟ୍ ରେନ ରେଟ୍ +୦.୨୯୪ ରହିଛି ।

କେମିତି ପ୍ଲେଅଫରେ ପହଞ୍ଚିବ ମୁମ୍ବାଇ

ମୁମ୍ବାଇ ଆଶା କରିବ ଯେ, କୋଲକାତା ନିଜର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚରେ ବଡ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାଜିତ ହେଉ । ଯଦି ଜିତୁ ତେବେ ଅଳ୍ପ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜିତୁ । କୋଲକାତା ଯଦି ନିଜର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଯାଏ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ଜିତିଯାଏ ତେବେ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ ସହଜରେ ପ୍ଲେଅଫରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ । କେକେଆର ଯଦିଓ ନିଜର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବ ତେବେ ବିଜୟ ବ୍ୟବଧାନ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ୧୦ ରନ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇ ୱିକେଟ୍ ରହିବା ଉଚିତ୍ । ଏମିତି ହେଲେ ଯାଇ ମୁମ୍ବାଇ ପ୍ଲେଅଫରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ।

Mumbai Indians #MI in their last match vs SRH has to win by around 48 runs or by 66 balls, & this while assuming KKR will win a close game vs RR.

The only advantage MI has is that they play their final game after KKR.#MIvRR #MIvsRR #RRvMI #RRvsMI#IPL2021 #IPL2O21 #IPLinUAE

— Mohandas Menon (@mohanstatsman) October 5, 2021