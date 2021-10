ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓର ନେଟୱର୍କ ଡାଉନ, କଲ୍ କି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ପାରୁ ନାହାନ୍ତି ୟୁଜର୍ସ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଦେଶର ସବୁଠୁ ବଡ ଟେଲିକମ ଅପରେଟ କମ୍ପାନୀ ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓର ହଜାର ହଜାର ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବୁଧବାର ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିଛି । ଦେଶର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜିଓ ନେଟୱର୍କ ଡାଉନ ଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାରି ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରାହକ ନେଟୱର୍କ ଡାଉନ ଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ଏହା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ନାହିଁ ଯେ, ଦେଶର କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ନେଟୱର୍କ ସମସ୍ୟା ରହିଛି । ଜିଓ ନେଟୱର୍କ ଡାଉନ ହେବା କାରଣରୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ କଲ୍ କରିବା ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ।

Its Almost an Hour With No network. What Is This Behaviour Team Jio ? Didn’t Expect This From Jio !#jiodown #jiodead @reliancejio @JioCare pic.twitter.com/vbZiSsOvTP

— Ayush Dak (@AyushDak) October 6, 2021