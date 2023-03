ଦିନିକିଆର ସବୁଠୁ ଦ୍ରୁତତମ ଶତକ ହାସଲ କଲେ ମୁଶଫିକୁର: ରଚିଲେ ଇତିହାସ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ ଟିମର ୱିକେଟ କିପର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ମୁଶଫିକୁର ରହିମ ରଚିଛନ୍ତି ଏକ ନୂଆ ଇତିହାସ । ଆୟରଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚରେ ଶତକ ହାସଲ କରି ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟରେ ଏହି ନୂଆ ରେକର୍ଡ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ମୁଶଫିକୁର ରହୀମ ବାଂଲାଦେଶ ପାଇଁ ଦିନିକିଆରେ ଦ୍ରୁତତମ ଶତକ ହାସଲ କରିବାରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଖେଳାଳି ପାଲଟିଛନ୍ତି ।

ଆୟରଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ଇନିଂସର ଶେଷ ବଲରେ ଏକ ରନ୍ ନେଇ ନିଜର ନବମ ଶତକ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ମୁଶଫିକୁର । ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ମାତ୍ର ୬୦ ବଲରୁ ସେ ଏହି ଶତକ ହାସଲ କରି ନେଇଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ଶତକ ମୁଶଫିକୁରଭ୍କ ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସର ଦ୍ରୁତତମ ଶତକ ଭାବେ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ମୁଶଫିକୁରଙ୍କ ଏହି ପାଳିରେ ୧୪ଟି ଚୌକା ଏବଂ ୨ଟି ଛକା ସାମିଲ ରହିଥିଲା । ଏହାବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ନିଜର ୭ ହଜାର ରନ୍ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ମୁଶଫିକୁର ରହୀମ । ଏହି ପାରି ସହ ସେ ଏମିତି ଉପଲବ୍ଧି ହାସଲ କରିଥିବା ତୃତୀୟ ଖେଳାଳି ପାଲଟିଛନ୍ତି ।

Mushfiqur Rahim became the 3rd Bangladeshi batsman to complete 7000 runs in ODIs after Tamim Iqbal and Shakib Al Hasan during the second ODI against Ireland. 🔥#BCB | #Cricket | #BANvIRE pic.twitter.com/xdat9MLMfS

— Bangladesh Cricket (@BCBtigers) March 20, 2023