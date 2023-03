(video) ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ସହ ଗୁପଚୁପ ଖାଇଲେ ଜାପାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫୁମିଓ କିଶିଦା, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି ଭାଇରଲ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗୁପଚୁପ ଖାଇବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଜାପାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫୁମିଓ କିଶିଦା ଦୁଇ ଦିନିଆ ପାଇଁ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି । ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ସେ ଭାରତର ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସୋମବାର ସେ ଗୁପଚୁପ , ଲାସି ଏବଂ ଆମ୍ ପନ୍ନାର ସ୍ୱାଦ ନେଇଛନ୍ତି । ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ସହ ଦିଲ୍ଲୀର ବୁଦ୍ଧ ଜୟନ୍ତୀ ପାର୍କରେ ପହଞ୍ଚି ସେଠାରେ ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ସ୍ବାଦ ଚାଖିଥିଲେ।

ଗୁପଚୁପ , ଆମ୍ ପନ୍ନା ଏବଂ ଲାସି ପିଉଥିବାର ଏକ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେଉଁଥିରେ ସେ ମସଲାଯୁକ୍ତ ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଥି ସହିତ ଅନେକ ଲୋକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଟ୍ୱିଟ କରି ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ରାଗ ଏବଂ ଖଟା ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବନି ତ? ତେବେ ଭିଡିଓରେ ଦେଖି ଯାହା ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କୁ ମସଲାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଥିବା ହେଉ ନାହିଁ।

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi and Japanese PM Fumio Kishida visit Buddha Jayanti Park in Delhi. The Japanese PM also tried Gol Gappe, Lassi and Aam Panna here.

(Source: DD News) pic.twitter.com/sC3khaR31v

— ANI (@ANI) March 20, 2023