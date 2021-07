ନାସା ସେୟାର୍ କଲା ହିନ୍ଦୁ ଦେବଦେବୀଙ୍କ ସହ ବସିଥିବା ଭାରତୀୟ ଝିଅଙ୍କ ଫଟୋ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଏଜେନ୍ସି ନାସା ଆଜି ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଭାରତୀୟ ମୂଳର ଇଣ୍ଟର୍ନ ପ୍ରତିମା ରାୟଙ୍କ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛି । ଯାହା ଏବେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି । ଏଥିରେ ଖାସ୍ କଥା ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଇଣ୍ଟର୍ନଙ୍କ ଫଟୋରେ ହିନ୍ଦୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ତେବେ ନାସାର ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କିଛି ଲୋକ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ଏହାକୁ ବିଜ୍ଞାନ ଜଗତର ନାଶ ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଯେ, ନାସା ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ କିଛି ଫଟୋ ସେୟାର କରିଥିଲେ । ଏହି ଟୁଇଟ୍ ରେ ଇଣ୍ଟର୍ନର ଫଟୋ ସବୁ ରହିଛି । ଆଉ ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ହିଁ ଉକ୍ତ ଫଟୋକୁ ସେୟାର କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ନାସାରେ ଇଣ୍ଟର୍ନ କରୁଥିବା ପ୍ରତିମା ରାୟଙ୍କର ଫଟୋ ରହିଛି । ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହିନ୍ଦୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମୁର୍ତ୍ତି ଯେପରିକି ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀ, ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା ଏବଂ ଭଗବାନ ରାମସୀତାଙ୍କ ପ୍ରତିମୁର୍ତ୍ତି ରହିଛି । ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଭଲ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିବା ବେଳେ କିଛି ଏହି ଫଟୋକୁ ନେଇ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚିନ୍ତା ଧାରା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଠିଆ କରିଛନ୍ତି ।

Today's the day: applications for fall NASA internships are due!

Are you ready? Visit @NASAInterns and apply at: https://t.co/s69uwyR1LJ pic.twitter.com/CVwFJGYbms

— NASA (@NASA) July 9, 2021