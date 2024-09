ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ପୁରସ୍କାର ୨୦୨୪: ଦେଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଓଡ଼ିଶାର ୨ ଜଣ ସାମିଲ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ଗୁରୁ ଦିବସ ଅବସରରେ ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ବିଜ୍ଞାନ ଭବନରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସମ୍ମାନର୍ଥେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଅବସରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଦେଶର ୫୦ ଜଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ପୁରସ୍କାର ୨୦୨୪ ପ୍ରଦାନ କରି ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି । ସମ୍ମାନିତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ନଗଦ ରାଶି, ରୌପ୍ୟ ପଦକ ସହ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏହି କ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶାର ୨ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି ।

#WATCH | President Droupadi Murmu confers the National Teachers' Award 2024 to selected awardees on the occasion of Teachers' Day at Vigyan Bhawan, New Delhi. pic.twitter.com/ioLNBs44xn

— ANI (@ANI) September 5, 2024