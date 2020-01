ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୧୪ା୧(ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର): ମାଇକେଲ ଦେବବ୍ରତ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ଓଡ଼ିଆ ଭାବେ ଆରବିଆଇ ଡ଼େପୁଟି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହୋଇଥିବାରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ବିରଳ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ସେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି । ତିନି ବର୍ଷ ପାଇଁ ମାଇକେଲ ପାତ୍ର ନିଜ ପଦବୀରେ ରହିବେ ।

Congratulate #Odisha born Michael Debabrata Patra on being appointed as Deputy Governor of the Reserve Bank of India. Best wishes for the new responsibility

— Naveen Patnaik (@Naveen_Odisha) January 14, 2020