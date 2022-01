ଛେପ ଲଗାଇ ହେୟାର୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ କରିବା ଜାଭେଦଙ୍କୁ ପଡ଼ିଲା ଭାରି, ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ୍ ପରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମହିଳା ଆୟୋଗ; ପହଞ୍ଚିବ ନୋଟିସ୍

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜଣାଶୁଣା ହେୟାର୍ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ଜାଭେଦ୍ ହବୀବଙ୍କ ଅଡ଼ୁଆ ବଢ଼ିୁଯାଇଛି । ଛେପ ଲଗାଇ ମହିଳାଙ୍କ ହେୟାର୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ କରିବାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ନିଆଁ ଭଳି ଭାଇରାଲ୍ ହେବା ପରେ ଜାତୀୟ ୍ରମହିଳା ଆୟୋଗ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି । ଆୟୋଗ ପକ୍ଷରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ୍ ପାଖରେ ଜାଭେଦ୍ ଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି । ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ୍ ର କମିଶନର୍ ଙ୍କୁ ଏ ବାବଦରେ ମହିଳା ଆୟୋଗ ପକ୍ଷରୁ ଜଣାଯାଇଛି । ଯାହାପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ୍ ଆକ୍ସନ୍ ମୋଡକୁ ଆସିଛି ଓ ଆୟୋଗ ଜାଭେଦଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିସ୍ ପଠାଇବ ।

@NCWIndia has taken cognizance of the incident. Chairperson @sharmarekha has written to @dgpup to immediately investigate the veracity of this viral video and take appropriate action. The action taken must be apprised to the Commission at the earliest.https://t.co/3wPS2Lavyt

— NCW (@NCWIndia) January 6, 2022