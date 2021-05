‘ତୁଳସୀ, ନିମରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଦେଶୀ ମାସ୍କ, ଏନ-୯୫ ଠାରୁ ବି ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ’

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଦେଶରେ କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଜାରି ରହିଛି । ଏଥିରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଚାଲିଛି । ଏହି ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସଚେତନତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କୁହାଯାଇଛି । ଦେଶର ସବୁ ଲୋକ ଡବଲ୍ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ । ତେବେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ନିଜ ହିସାବରେ ଡବଲ୍ ମାସ୍କର ନାଚୁରାଲ୍ ଜୁଗାଡ କରିଛନ୍ତି ।

ତେବେ ଏପରି କହିବାର କାରଣ ହେଲା ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଥିବା ଭିଡିଓରେ ଜଣେ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ଦୌଡିକୁ ମୁହଁରେ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି । ଆଉ ସେଥିରେ ନିମ୍ବ, ତୁଳସୀ ରଖାହୋଇଛି । ଭିଡିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନଙ୍କୁ ମଜାଦାର ଲାଗିବ ନିଶ୍ଚୟ । ତାଙ୍କର ଭିଡିଓକୁ ଜଣେ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର୍ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଭିଡିଓଟି ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ସୀତାପୁରର ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ଆଇପିଏସି ଅଫିସର୍ ଜଣକ ଏହାକୁ ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ନୁହେଁ, ଏହି ମାସ୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ, ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ଜୁଗାଡର ମା’ ।”

Not sure this #MASK WILL HELP.

जुगाड़☺️☺️

Still #मजबूरी_का_नाम_महात्मा_गांधी#NECESSITY_is_the_mother_of_JUGAAD #Mask And Medicine😂🤣😷😷😷 pic.twitter.com/uHcHPIBy9D

