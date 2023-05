ନୀରଜ ଚୋପ୍ରାଙ୍କୁ ମିଳିଲା କ୍ୟାରିୟରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମାନ୍ୟତା, ଜାଭେଲିନ୍ ଫିଙ୍ଗାରେ ହେଲେ ବିଶ୍ୱର ନୂତନ ୧ ନମ୍ବର ଖେଳାଳି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅଲମ୍ପିକ୍ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ବିଜେତା ତଥା ଭାରତର ତାରକା ଜେଭେଲିନ ଫିଙ୍ଗାଳି ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା କ୍ୟାରିୟରରେ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମାନ୍ୟତା । ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଟ୍ରାକ୍ ଏବଂ ଫିଲ୍ଡ ଆଥଲେଟ୍ ଭାବେ ନୀରଜ ପୁରୁଷ ଜାଭେଲିନ୍ ର‌୍ୟାଙ୍କିରେ ବିଶ୍ୱ ନମ୍ବର ୧ ମାନ୍ୟତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ଆଣ୍ଡରସନ୍ ପିଟର୍ସଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱ ନଂ ୧ ସ୍ଥାନରୁ ହଟାଇ ସେ ଏହି ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି ।

୨୦୨୧ ମସିହାରେ ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଐତିହାସିକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିବା ସହିତ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରାଙ୍କ ଡ୍ରୀମ୍ ରନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଆଥଲେଟିକ୍ସରେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତିଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଆଥଲେଟ୍ ହୋଇଥିଲେ । ୮୭.୫୮ ମିଟରର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଥ୍ରୋ ତାଙ୍କୁ ବିଜୟ କରିଥିଲା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଖେଳ ଇତିହାସର ଇତିହାସରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ରଚିଥିଲେ ।

🇮🇳's Golden Boy is now the World's No. 1⃣ 🥳

Olympian @Neeraj_chopra1 attains the career-high rank to become World's No. 1⃣ in Men's Javelin Throw event 🥳

Many congratulations Neeraj! Keep making 🇮🇳 proud 🥳 pic.twitter.com/oSW9Sxz5oP

