ଆସ୍ଥା ଭୋଟ୍ ଜିତିଲେ ନେପାଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେ.ପି ଶର୍ମା ଓଲି, ମୋଟ୍ ୧୮୮ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମିଳିଳା ସମର୍ଥନ

କାଠମାଣ୍ଡୁ: ଆଜି ନେପାଲର ନବ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେ.ପି ଶର୍ମା ଓଲି ସଂସଦରେ ବିଶ୍ୱାସ ମତ ଜିତିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ମୋଟ୍ ୧୮୮ ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମିଳଥିବା ବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ସମର୍ଥନ ଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ୫୦ ଭୋଟ୍ ଅଧିକ ମିଳିଛି । ଜୁଲାଇ ୧୫ରେ ବରିଷ୍ଠ କମୁ୍ୟନିଷ୍ଟ ନେତା ଓଲି ୨୧ ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ୪ର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ନେପାଳର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ପଦ ଏବଂ ଗୋପନୀୟତାର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ନେପାଳର ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ନବ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତିର ୩୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆସ୍ଥା ଭୋଟ୍ ହାସଲ କରିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ ।

ନେପାଳରେ ନବ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସରକାର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ନେପାଳର ୨୭୫ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରତିନିଧି ସଭାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ୧୩୮ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଆବଶ୍ୟକ ଥାଏ । ଓଲି ପ୍ରତିନିଧି ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି କହିଥିଲେ, ‘ ସେଭେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ମୁଁ ଆଗାମୀ ୨ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସରକାରର ନେତୃତ୍ୱ କରିବି ଏବଂ ନେପାଳୀ କଂଗ୍ରେସର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦେଉବା ଶେଷ (ଦେଢ଼ ବର୍ଷ) ଅବଧି ପାଇଁ ସରକାରର ନେତୃତ୍ୱ କରିବେ ।’

Nepal PM KP Sharma Oli secures vote of confidence. Out of 263 lawmakers present in the parliament 188 voted in favor of the confidence motion while 74 voted in against and 1 lawmaker abstained: Speaker of the House

— ANI (@ANI) July 21, 2024