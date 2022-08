Next Generation of Talent… ଛୋଟ ପିଲାର ଟାଲେଣ୍ଟ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଆନନ୍ଦ ମହିନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅନେକ ସମୟରେ ନିଆରା ଏବଂ ମଜାଦାର ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି ଲୋକଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନର ଖୁରାକ ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ମହିନ୍ଦ୍ରା । ତାଙ୍କର ଏହିସବୁ ଭିଡିଓ ବି ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ଖୁବ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥାଏ । ଏବେ ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେମିତି ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପିଲାର ଏକ ଏମିତି ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ଭିଡିଓ ଭଳି ଏହି ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରୁଛି ।

ରାସ୍ତାରେ ଏକ ଛୋଟ ବାଳକର ଟାଲେଣ୍ଟକୁ ଏହି ଭିଡିଓରେ ଅପଲୋଡ କରାଯାଇଛି । ଭିଡିଓରେ ଏହି ଛୋଟ ପିଲାଟି ଜବରଦସ୍ତ ଷ୍ଟଣ୍ଟ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ବଲିଉଡ ଫିଲ୍ମର ଟାଇଗର ଶ୍ରଫଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟାଫ୍ଲିପ ଏବଂ ଆହୁରି ଅନେକ ଷ୍ଟଣ୍ଟ କରି ପିଲାଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରି ଦେଇଛି । ତେବେ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଭିଡିଓର କ୍ୟାପ୍ସନରେ ଆନନ୍ଦ ମହିନ୍ଦ୍ରା ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ‘ଆମକୁ ଏହି ପ୍ରତିଭାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକରେ ଲଗାଇବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ।’ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ତାଙ୍କର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ସେୟାର କରିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି । ତାମିଲନାଡୁର ତିରୁଦେଲୱାଲୀରେ ଏଭଳି କାରନାମା କରୁଥିବା ସମୟରେ ପିଲାଟିର ଭିଡିଓ କରାଯାଇଛି ।

And after the Gold rush for India at the #CWG2022 the next generation of talent is shaping up. Unsupported. We need to get this talent on the fast track. (This video shared by a friend who has seen this boy in a village near Tirunelveli) pic.twitter.com/DXBcGQjMX0

— anand mahindra (@anandmahindra) August 9, 2022