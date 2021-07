ଆଜି ‘ନିପୁଣ ଭାରତ’ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ

ଭୁବନେଶ୍ୱର,(ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର) : ସୋମବାର ଦିନ ୧୨ଟାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଡ. ରମେଶ ପୋଖରିଆଲ୍‌ ନିଶଙ୍କ ନ୍ୟାସନାଲ୍‌ ଇନିସିଏଟିଭ୍‌ ଫର ପ୍ରୋଫିସିଏନ୍ସି ଇନ ରିଡିଂ ୱିଥ୍‌ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟୁମେରାସି ବା ନିପୁଣ ଭାରତର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ । ଏହି ଅବସରରେ ‘ନିପୁଣ ଭାରତ’ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଭିଡିଓ, ସଂଗୀତ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ମଧ୍ୟ ଜାରି ହେବ ।

Launching National Initiative for Proficiency in Reading with Understanding and Numeracy (NIPUN Bharat) on 5th July, 2021.

Time: 12.00 PM#NEP2020. #NIPUNBharat pic.twitter.com/ICRDjM2bRg

— Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank (@DrRPNishank) July 4, 2021