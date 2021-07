ଫିଲିପାଇନ୍ସରେ ସେନା ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଘଟଣା: ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୪୬ ଜଣକୁ ବୃଦ୍ଧି

ମାନିଲା,(ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର): ଫିଲିପାଇନ୍ସର ଏକ ସାମରିକ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେବାରୁ ୪୬ଜଣ ସୈନିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ ୫୩ରୁ ଊଦ୍ଧ୍ୱର୍ ସୈନିକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଗୁରୁତର ଆହତଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଏବେ ବି ୫ଜଣ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ବିମାନରେ ୯୨ଜଣ ଅଧିକ ଥିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୩ଜଣ ପାଇଲଟ୍‌ ଓ ୫ଜଣ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।

Meanwhile, 53 persons are still undergoing medical treatment (49 soldiers, 4 civilians) while 5 are still missing.

— Philippine Emergency Alerts – PEA (@AlertsPea) July 4, 2021