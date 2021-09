ପଞ୍ଜଶିର ଉପରେ ହମଲା କରିବାକୁ ଆସି ଟଳି ପଡିଲେ ୩୫୦ ତାଲିବାନୀ, ଜୀବନ୍ତ ଧରା ପଡିଲେ ୪୦ : ନଦର୍ଣ୍ଣ ଅଲାୟନ୍ସ

କାବୁଲ : ଆମେରିକା ସେନା ଫେରିଯିବା ପରେ ପଞ୍ଜଶିର ଘାଟିକୁ ଛାଡି ପୂରା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ତାଲିବାନ କବଜାରେ ରହିଛି । ପଞ୍ଜଶିରକୁ ଦଖଲ କରିବା ପାଇଁ ସୋମବାରଠୁ ତାଲିବାନ ଓ ନଦର୍ଣ୍ଣ ଅଲାୟନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଲଢେଇ ଜାରି ରହିଛି । ସଦ୍ୟତମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ତାଲିବାନର ସଦସ୍ୟ ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଜଶିର ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି । ତାଲିବାନ ଏକ ପୋଲ ଉଡାଇ ନଦର୍ଣ୍ଣ ଅଲାୟନ୍ସର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବଞ୍ଚିବାର ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ।

ଅନ୍ୟପଟେ ନଦର୍ଣ୍ଣ ଅଲାୟନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ, ଗତ ରାତିରେ ଖାବକରେ ହୋଇଥିବା ହମଲାରେ ତାଲିବାନର ପ୍ରାୟ ୩୫୦ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ୪୦ରୁ ଅଧିକ ତାଲିବାନୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଧରିଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ ନଦର୍ଣ୍ଣ ଅଲାୟନ୍ସ ହାତରେ ଅନେକ ଆମେରିକୀ ବାହାନ ଓ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଲାଗିଛି ।

So far from battle of Khavak last night, taliban has 350 casualties, more than 40 captured & prisoned. NRF got many new American vehicles, weapons & ammunitions as a trophy. Commanded Defense of Khavak,Commander Munib Amiri 👏🏼 #AhmadMassoud #Taliban #Panjshir #secondresistance pic.twitter.com/nSlFN47xL2

ସ୍ଥାନୀୟ ସାମ୍ବାଦିକ ନାତିକ ମାଲିକଜାଦା ପଞ୍ଜଶିର ଲଢେଇକୁ ନେଇ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ପଞ୍ଜଶିରରେ ପ୍ରବେଶଦ୍ୱାରରେ ଗୁଲବହାର ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଲିବାନ ଓ ନଦର୍ଣ୍ଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ଘଟିଛି । ତାଲିବାନ ଏଠାରେ ଏକ ପୋଲ ମଧ୍ୟ ଉଡାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ପୋଲ ଗୁଲବହାରକୁ ପଞ୍ଜଶିର ସହ ସଂଯୋଗ କରୁଥିଲା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନଦର୍ଣ୍ଣ ଅଲାୟନ୍ସ ଅନେକ ତାଲିବାନୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧରିଛନ୍ତି ।

Panjshir Update: Breaking: Intense clashes going on between the Taliban and Resistance Forces in the Golbahar area, the entrance to Panjshir. There are unconfirmed reports that the Taliban blew up a bridge connecting Golbahar road with Panjshir in the clash.

