ସମଗ୍ର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ବନ୍ୟାରେ ବୁଡ଼ିନାହିଁ: ସହରର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନ ସାଧାରଣ ରହିଛି, ନେଟିଜେନ୍ସ ଶେୟାର କଲେ ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟାର ପ୍ରକୋପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସହରର ରାସ୍ତା, ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଜଳମଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରାକ୍ସର, ଏକ୍ସାଭେଟର ସବୁ ରାସ୍ତାରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି । ଏନେଇ ଅନେକ ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି । ତେବେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର କେଙ୍ଗେରୀ ନାମକ ଏକ ରୋଡ଼ରେ ବନ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନାହିଁ ।

ଏହାକୁ ନେଇ ନେଟିଜନ୍ସ ଅନେକ ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଶେୟାର କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ । ଗୋଟିଏ ପଟେ ସହରକୁ ବନ୍ୟା ଗ୍ରାସ କରିଥିବା ନେଇ ଫଟୋ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ପଟେ ସହରର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ସାଧାରଣ ରହିଥିବା ନେଟିଜେନ୍ସ ଦେଖାଉଛନ୍ତି । ଗତ ୫୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏଭଳି ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଦେଖାଯାଇଛି ବୋଲି ବିବିଏମପି କମିସନର କହିଥିଲେ ।

ତେବେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ସହରର ଯେଉଁ ସବୁ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ବନ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନାହିଁ, ସେଭଳି କିଛି ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଶେୟାର କରାଯାଇଛି । ପୂଜା ହେଗଡ଼େ ନାମକ ଜଣେ ୟୁଜର ଟ୍ୱିଟରରେ ଏକ ଫଟୋ ଶେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଇଣ୍ଟରନେଟ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଆମେ ବନ୍ୟାରେ ଅଛୁ । ମାତ୍ର ଆପଣମାନେ ଥରେ ଏହି ଫଟୋକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଡୋମାସାନ୍ଦ୍ରା ନିକଟସ୍ଥ ସାରଜାପୁର ରୋଡ଼ ବନ୍ୟାରେ ପ୍ଲାବିତ ହୋଇନଥିବା ଆଉ ଜଣେ ୟୁଜର ଟ୍ୱିଟ କରିଛନ୍ତି । ବେଙ୍ଗାଲୁରୁକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ।

This is Sarjapur Road, near Dommasandra. Not all bangalore is drowned. Please stop this attack on Bangalore. #bengalururains #bengalurufloods #BengaluruRain pic.twitter.com/5kygVr2fwl

— Being Judgemental (@judgementalhero) September 6, 2022