Monkeypox: ଏଥର ଏହି ନାମରେ ପରିଚିତ ହେବ ମଙ୍କିପକ୍ସ, ଜାଣନ୍ତୁ ନାମ ବଦଳେଇବା ପଛରେ WHOର କଣ ରହିଛି କାରଣ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ (WHO) ସୋମବାର ମଙ୍କିପକ୍ସର ନାମ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି, ଯାହା କରୋନା ଜୀବାଣୁ ପରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ‘ଏମପକ୍ସ’ ନାମରେ ଜଣା ଯିବ। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ କହିଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ରୋଗ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ବ୍ୟାପିବା ଆରମ୍ଭ କଲା ସେତେବେଳେ ଜାତିପ୍ରଥା, ଭେଦଭାବକାରୀ ତଥା ଆପତ୍ତିଜନକ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା।ଏହି ବିଷୟରେ ସଂଗଠନକୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଏହାର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସଂଗଠନ ଏହାର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ, ଏବେ ଏହାର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରା ଯାଇଛି ।

ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ କହିଛି ଯେ ଉଭୟ ନାମ ପ୍ରାୟ ଏକ ବର୍ଷ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ ଏବଂ ତା’ପରେ ମଙ୍କିପକ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ।ମଙ୍କିପକ୍ସ ଏଭଳି ନାମିତ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ଡେନମାର୍କରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଥିବା ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କରେ ଏହି ଜୀବାଣୁ ପ୍ରଥମେ ୧୯୫୮ ମସିହାରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା । ଯେତେବେଳେ ଏହା ବ୍ରିଟେନରେ ବ୍ୟାପିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ସେଠାରେ ଏପରି ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ​​ଯେଉଁଥିରେ ମାଙ୍କଡ ମାନଙ୍କୁ ବିଷାକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇ ହତ୍ୟା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା , ତେଣୁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନର ମୁଖପାତ୍ର ମାର୍ଗେଟ୍ ହାରିସ୍ ପ୍ରକାଶ କରିଲେ ଯେ ‘ମଙ୍କିପକ୍ସ ପଶୁମାନଙ୍କଠାରୁ ମଣିଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିପାରେ, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କଡ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ନୁହଁନ୍ତି।

WHO ହୁ ତା’ପରେ ଏକ ନୂତନ ନାମ ଆଣିବାରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡିଥିଲା, ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ୱେବସାଇଟ୍ ସହିତ ଯେଉଁଠାରେ କେହି ପରାମର୍ଶ ଦେଇପାରିବେ ସେଠାରେ ନୂଆ ନାମ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଥିଲା।

Following consultations, WHO will begin using a new term for “#monkeypox” disease: '#mpox'.

Both names will be used simultaneously for one year while 'monkeypox' is phased out https://t.co/VT9DAdYrGY pic.twitter.com/Ae6zgkefPI

— World Health Organization (WHO) (@WHO) November 28, 2022