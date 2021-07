ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଢ କୋଟି ଟପିଲା କରୋନା ଟେଷ୍ଟିଂ, ଟ୍ୱିଟ୍‌ କରି ପ୍ରଶଂସା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ଭୁବନେଶ୍ୱର (ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର) : କୋଭିଡ୍‌ ଟେଷ୍ଟିଂରେ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରିଛି ଓଡ଼ିଶା । ରବିବାର ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୧.୫ କୋଟିରୁ ଅଧିକ କୋଭିଡ୍‌ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଉପଲବ୍ଧି ହାସଲ କରିଥିବାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଟୁଇଟ୍‌ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଟ୍ୱିଟ୍‌ରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଓ ଅଧିକ ଟେଷ୍ଟିଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ କୋଭିଡ୍‌ ବିରୋଧୀ ଯୁଦ୍ଧରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଛି ।

ପ୍ରକାଶଯୋଗ୍ୟ, ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଲାଗାତାର ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇ ଏଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ।

Glad to share that #Odisha has achieved the milestone of 1.5 Cr #COVID19 tests. Appreciate all our healthcare personnel for their tireless hard work in ramping up testing, strengthening Odisha’s fight against the pandemic. #OdishaFightsCorona pic.twitter.com/HhXEiIhIdf

— Naveen Patnaik (@Naveen_Odisha) July 18, 2021