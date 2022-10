ଚେତାଇ ଦେଲା ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ: ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଫେକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ କରିବା ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ସାଇବର ଅପରାଧ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଏହାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟିଛି। ତେବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଫେକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ କରିବା ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଜେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ପାରନ୍ତି। ଏନେଇ ସୂଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ। ଟୁଇଟର, ଫେସବୁକ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଇତ୍ୟାଦି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କାହାର ନକଲି ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ତିଆରି କରିବା ସାଇବର ଅପରାଧ ଏବଂ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ। ଏଭଳି ଆପରଧକୁ ନେଇ ଲୋକେ ନିକଟସ୍ଥ ସାଇବର ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ http://cybercrime.gov.in ରେ ମାମଲା ଦାୟର କରିପାରିବେ।

ଶନିବାର ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଟୁଇଟ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ବିଷୟରେ ସଚେତନ ସାବଧାନ ରହିବା ଏବଂ ସାଇବର ଅପରାଧୀଙ୍କ ଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଲୋକେ ଇ-କମର୍ସ କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କର ଲୋଭନୀୟ ଅଫରରେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଅନଲାଇନରେ କିଣାକିଣି କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କାରବାର ହେଉଛି। ଏହାକୁ ନଜରରେ ରଖି ସାଇବର ଅପରାଧୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଉଠିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କୌଶଳ କରି ସାଇବର ଲୁଟେରାମାନେ ଠକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି।

Making #FakeProfile of anyone or impersonation on social media platforms like Twitter, Facebook, Instagram, etc. is cybercrime and punishable offence. You may register such cybercrimes to nearest police station or online at https://t.co/urrBo2bPge . Beware and Be Cybersafe. pic.twitter.com/QuG2vRY9ai

— Odisha Police (@odisha_police) October 1, 2022