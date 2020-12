ନମୁନା ପରୀକ୍ଷାରେ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଛୁଇଁଲା ଓଡିଶା

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୩ ।୧୨(ଓଡିଶା ଭାସ୍କର): ମୁନା ପରୀକ୍ଷାରେ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରିଛି ଓଡିଶା । କୋରୋନା ଟେଷ୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶା ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ଛୁଇଁଛି ବୋଲି ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ଏନେଇ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ସାଢେ ୪ ମାସରେ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ୍ ୬୦ ଲକ୍ଷ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଛି । ଚିକିତ୍ସାଧୀନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୫ ହଜାର ତଳକୁ ଖସିଛି । ଓଡିଶାରେ ଲୋକେ କରୋନା ମୁକାବିଲାରେ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।

Glad to share that #Odisha has crossed 6 million #COVID19 test milestone & for the first time in over 4.5 months, active cases have fallen below 5000. Salute to the spirit, discipline & determination of people of Odisha, who have set an example for all in the fight against Covid. pic.twitter.com/Wkd4GnzeqO

