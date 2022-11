ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ବିପିଓ ସେକ୍ଟରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ କୋଟିଏ ନିଯୁକ୍ତି: ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଗାମୀ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ (ବିପିଓ) କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ ୧୦ ନିୟୁତ ଅତିରିକ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି। ଆଜି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯୋଗାଯୋଗ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। ଦେଶରେ ବଢି ଚାଲିଥିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅପ୍ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଏପରି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ।

ସଫ୍ଟୱେୟାର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପାର୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (ଏସଟିପିଆଇ) ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସଫ୍ଟୱେୟାର ରପ୍ତାନି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପରିଷଦ (ଇଏସସି) ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅପ୍ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାବେଳେ ଏଠାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଗାମୀ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ କ୍ଷେତ୍ର ୨.୫ ଲକ୍ଷ ଏବଂ ବିପିଓ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୮ ନିୟୁତ ନିଯୁକ୍ତି ଉପଲବ୍ଧ କରିପାରିବ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନର ନିଯୁକ୍ତି ସ୍ତରରେ ଏକ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗଦାନ ହେବ।

At National Conclave #BuildingthenextUnicorn, Hon. @GoI_MeitY Sh @AshwiniVaishnaw highlighted 55 lakh direct jobs have been created in IT/ITES sector, 30 lakh in electronics manufacturing & 8 lakh in startups. By 2024, the govt. is planning to cross 1 crore job opportunities. pic.twitter.com/OgbHXYkvcH

