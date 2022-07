ଓସିଏସ୍ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କଲା ଓପିଏସସି, ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ

କଟକ: ଓଡିଶା ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ (ଓପିଏସ୍‌ସି) ଓଡିଶା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ (ଓସିଏସ୍) ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ପରୀକ୍ଷା ୨୦୨୧ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଅକ୍ଟୋବର ୧୬, ୨୦୨୨ ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଓପିଏସ୍‌ସି ପକ୍ଷରୁ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍‌ରେ ଗୁରୁବାର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସତ୍ୟଜିତ୍ ମହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଗୁରୁବାର ଏକ ଟ୍ୱିଟରରେ ଏହା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।

ଟୁଇଟ କରି ଓପିଏସସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ୨୦୨୧ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ତାରିଖ ବିଷୟରେ ପଚାରୁଥିଲେ। ତେବେ ଆଶାୟୀ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ” ଏହା ସହିତ ସେ ଓପିଏସ୍‌ସି ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଆୟୋଗ (ଓପିଏସସି) ଓସିଏସ୍ ଅକ୍ଟୋବର ୧୬ରେ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ପରୀକ୍ଷା, ୨୦୨୧ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି । ତେବେ ପରୀକ୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିବରଣୀ ବିଷୟରେ ପରେ ସୂଚିତ କରାଯିବ। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଆୟୋଗର ୱେବସାଇଟ୍ https://www.opsc.gov.in ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

Many of you were asking for the 2021 Prelims Date. Here it is. Best wishes to aspiring candidates. pic.twitter.com/IniLQYeU71

— SATYAJIT MOHANTY (@satyajitips88) July 28, 2022