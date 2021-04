ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଟାଙ୍କି ଲିକ୍ ଘଟଣାରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କୁ ୫ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସାହାଯ୍ୟ ରାଶି ଘୋଷଣା

ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ୨୧ ।୪ (ଓଡିଶା ଭାସ୍କର) : ନାସିକ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ହୋଇଥିବା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲିକ୍ ଘଟଣାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଘଟଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦାୟକ । ଏଥିରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷତି କେହି ପୁରା କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ଏହାସହ ମୃତ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସମ୍ବେଦନା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ।

The tragedy at a hospital in Nashik because of oxygen tank leakage is heart-wrenching. Anguished by the loss of lives due to it. Condolences to the bereaved families in this sad hour.

