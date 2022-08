‘ପାଞ୍ଚ କଣ ୧୦ ଫିଲ୍ଡର ବାହାରେ ଥିଲେ ବି ମୋତେ ମାରିବାର ହିଁ ଥିଲା’

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତ ସ୍ମରଣୀୟ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ବିଜୟରେ ବିନ୍ଧାଣୀ ସାଜିଥିଲେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା। ତାଙ୍କର ବୋଲିଂ ଏବଂ ବ୍ୟାଟିଂ ଦମରେ ହିଁ ଭାରତ ରୋମାଞ୍ଚକର ମୁକାବିଲାରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ପାରିଛି। ପାଞ୍ଚ ଓ୍ଵିକେଟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ପରେ ବିସିସିଆଇ ଟିଭି ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଏବଂ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତାର ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛି। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା କହିଛନ୍ତି, ସର୍ବ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ, ଦଳକୁ ଜିତାଇ ପାରିଛି କାରଣ ଏହା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା। ଚାପରେ ଆମେ ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲୁ, ତାହା ଚମତ୍କାର ଥିଲା। ଯେଉଁଭଳି ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ଆସିଲେ ଏବଂ ମ୍ୟାଚର ରୂପରେଖ ବଦଳାଇ ଦେଲେ ତାହା ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ବୋଲି ପାଣ୍ଡ୍ୟା କହିଛନ୍ତି।

ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ଜାଡେଜାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ– ଜାଡ୍ଡୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ଅର୍ଡର ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ପରିସ୍ଥିତି ଅଲଗା ଥିଲା ଏବଂ ଆପଣ କ୍ରିଜକୁ ଆସି ଯେମିତି ବାମହାତୀ ସ୍ପିନରଙ୍କୁ ଖେଳିଲେ ତାହା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। କାରଣ ଆମ ପାଖରେ ବାକି ଡାହାଣହାତୀ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ ଥିଲେ। ଆପଣ ନିଜର ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବେ ?

ଜାଡେଜାଙ୍କ ଉତ୍ତର– ଏହା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, କାରଣ ମୋତେ ଯେଉଁଭଳି ବ୍ୟାଟିଂ କ୍ରମରେ ପ୍ରମୋଟ କରାଗଲା, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ସ୍ପିନରଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେ ହୋଇ ପାରିବ ସେତିକି ଫାଇଦା ଉଠାଏ, ଯେତେ ବି ସର୍ଟ ଖେଳି ପାରିବି ଭଲ ହେବ। ତେଣୁ ମୁଁ ବଡ ସର୍ଟ ମାରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲି ଏବଂ ଆମର ଭାଗିଦାରୀ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା।

ହାର୍ଦ୍ଦିକ କହିଛନ୍ତି, ଜାଡ୍ଡୁ ଏବଂ ମୁଁ ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରି ଏକାଠି କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳି ଆସୁଛୁ। ଭାରତୀୟ ଦଳ ସର୍ବଦା ଟପ୍ ଅର୍ଡର ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ପରିଚିତ। ମାତ୍ର ଆମେ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଯେ, ଏବେ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି ଏବଂ ଆମେ ଦଳ ପାଇଁ କିଛିଟା କରି ପାରୁଛୁ। କାରଣ ଆମର ପ୍ରକ୍ରିୟା କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ କାରଣ ଆଗକୁ ବିଶ୍ଵ କପ୍ ଆସୁଛି। ଯେତେ ଥର ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳି ପାରିବ ସେତେ ଭଲ। ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ପୁଣି ଥରେ ଆସେ ତେବେ ଆମକୁ ମ୍ୟାଚ୍ ମନେ ରହିବ।

From @hardikpandya7‘s emotional Asia Cup journey to @imjadeja‘s solid batting display! 👍 👍

The all-rounder duo chat up after #TeamIndia win their #AsiaCup2022 opener against Pakistan – by @ameyatilak

Full interview 🎥 🔽 https://t.co/efJHpc4dBo #INDvPAK pic.twitter.com/MJOij6bDRl

— BCCI (@BCCI) August 29, 2022