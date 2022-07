ବଞ୍ଚାଇଦେଲେ ପନ୍ତ-ଜାଡେଜା: ଘଡିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦଳ ପାଇଁ ହେଲେ ସଙ୍କଟମୋଚକ

ବର୍ମିଂହାମ: ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ସଙ୍କଟମୋଚକ ପାଲଟିଛନ୍ତି ୱିକେଟ କିପର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଋଷଭ ପନ୍ତ ଏବଂ ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା । ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଉଭୟ ଯୋଡି ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ୯୮-୫ରେ ଦଳ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ବେଳେ ଦଳକୁ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ପନ୍ତ ଏବଂ ଜାଡେଜା । ପନ୍ତ ୮୯ ବଲରୁ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ବେଳେ ଜାଡେଜା ମଧ୍ୟ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ।

ଇଂଲଣ୍ଡର ଦମଦାର ବୋଲିଂରେ ଏକଦା ୯୮ ରନରେ ୫ ୱିକେଟ ହରାଇ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲା ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ । କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଦଳ ପାଇଁ ସଙ୍କଟ ମୋଚକ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି ଋଷଭ ପନ୍ତ ଏବଂ ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା । ଉଭୟ ଯୋଡି ମଇଦାନରେ ଏକ ବଡ ଭାଗିଦାରୀ ଗଢିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ପଟେ ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ଠିଆ ହୋଇ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ବେଳେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବ୍ୟାଟିଂର ଜଲୱା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ପନ୍ତ । ୮୯ ବଲରୁ ୧୫ ଚୌକା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଛକା ସହ ସେ ଏକ ଧୂଆଁଧାର ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ଟେଷ୍ଟ କ୍ୟାରିୟରର ପଞ୍ଚମ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଏହି ୱିକେଟ କିପର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ।

A special 💯 from @RishabhPant17 👌👏💯

This is his 5th in Test cricket and has come at a crucial moment for #TeamIndia

Live – https://t.co/LL20D1K7si #ENGvIND pic.twitter.com/Ajd0PgFrPZ

— BCCI (@BCCI) July 1, 2022