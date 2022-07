ମଝି ଆକାଶରେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଯାତ୍ରୀ: ଷ୍ଟେଥୋସ୍କୋପ ଉଠାଇଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ, ଏପରି ରକ୍ଷା ପାଇଲା ଜୀବନ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଝି ଆକାଶରେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଯାତ୍ରୀ, ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ମିଳିବାରୁ ଅଳ୍ପକେ ଏକ ବଡ଼ ଅଘଟଣକୁ ଏଡାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ହାଇଦ୍ରାବାଦ୍‌ରୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନରେ ମଝି ଆକାଶରେ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ହଟାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ବିମାନର ହୋଷ୍ଟେସ ମାନେ ଅନ୍ୟଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେହି ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି କି? ଏହି ଏହାପରେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ରାଜ୍ୟପାଳ ଡ ତାମିଲିସାଇ ସୁନ୍ଦରରାଜ ଆଗେଇ ଆସି ଯାତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରିଥିଲେ। ଯାତ୍ରୀଜଣଙ୍କୁ ବଦହଜମି ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ଠିକ୍ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରୀ ଜଣକ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ।

ରାଜ୍ୟପାଳ ଡ ତାମିଲିସାଇ ସୁନ୍ଦରରାଜନ୍ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାର ହୋଷ୍ଟେସ୍ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସତର୍କତା ଏବଂ ସୁବିଧା ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ସେ ବିମାନ ସେବା ପାଇଁ କିଛି ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ରାଜ୍ୟପାଳ ଡ ତାମିଲିସାଇ ସୁନ୍ଦରରାଜନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମ ସହାୟତା କିଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବ୍ୟବହାରରେ ରଖାଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରତିଦିନ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ଉଚିତ୍।

Today I have onboarded with @DrTamilisaiGuv and she treated a patient who fell ill on Air on Delhi-Hyd bound flight. @IndiGo6E @TelanganaCMO @bandisanjay_bjp @BJP4India @TV9Telugu @V6News pic.twitter.com/WY6Q31Eptn

— Ravi Chander Naik Mudavath 🇮🇳 (@iammrcn) July 22, 2022