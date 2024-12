(Video) ୭୨ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ

ଅକ୍ତାଉ- କାଜାକିସ୍ତାନର ଅକ୍ତାଉ ସହର ନିକଟରେ ଭୟଙ୍କର ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା । ବୁଧବାର ଦିନ ଏକ ବିମାନ ୭୨ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଉଡାଣ ଭରିଥିବା ବେଳେ ଅକ୍ତାଉ ସହର ନିକଟରେ ଖସି ପଡିଛି । କାଜିକିସ୍ତାନ ଆପାତକାଳୀନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସୂଚନା ଆଧାରରେ ଋଷୀୟ ସମାଚାର ଏଜେନ୍ସି ସୂଚନା ଦେଇଛି ।

ସୂଚନା ମୁତାବକ, ଅଜରବୈଜାନ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ଏମ୍ବ୍ରେର ୧୯୦ବିମାନ ବାକୁରୁ ଋଷ ଚେଚନ୍ୟାର ଗ୍ରୋଜନୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଘନ କୁହୁଡି କାରଣରୁ ତାର ମାର୍ଗ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା । ଅବତରଣ ପାଇଁ ଅକ୍ତାଉ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଉପରେ ଏକାଧିକ ବାର ଚକ୍କର କାଟି ଶେଷରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ହସ୍ତଗତ ହୋଇନାହିଁ ।

ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୬ ଜଣ ଜୀବିତ ଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛି କଜାକିସ୍ତାନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ

Kazakh media reports that the plane flying from Baku to Grozny crashed at Aktau airport.

