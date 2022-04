ଚୀନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୋନା: ଖାଦ୍ୟ, ଔଷଧ ପାଇଁ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ଦେଶବାସୀ, ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅର୍ଥନୀତିରେ ସୁଦୃଢ ଏହି ଦେଶ, କିନ୍ତୁ କରୋନାର କଳା ବାଦଲରେ ଢାଙ୍କି ହୋଇଯାଇଛି ଚୀନ । ମହାମାରୀର ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏପ୍ରିଲ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରୁ ଦେଶରେ ଲକଡାଉନ ଜାରି ହୋଇଛି । ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ଉପରେ ରୋକ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଅତ୍ୟବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ୨.୬ କୋଟି ଦେଶବାସୀ । ଗତ କିଛି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢିବା ସହ ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଉପରମୁହାଁ ହୋଇଛି । ଏପ୍ରିଲ ୧୮ ତାରିଖରେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ କରୋନାଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ଘୋଷଣା କରିଥିଲା । ତେବେ ଶନିବାର ଏହି ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟା ୩୯ ଏବଂ ରବିବାର ଏହା ୫୧କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।

In #Shanghai people are being caged in their own homes. My family member who lives there is not getting food and starving!! #ChinaLockdown @SkyNews pic.twitter.com/VQcqWhH6Fv — Victoria Workman (@NanaTorTor) April 25, 2022

26 million people in lockdown in Shanghai. People are committing suicide from their balconies and Pets from people getting tested positive for #Covid are being collected to be killed and slaughtered in #Shanghai / #China This is pure evil! pic.twitter.com/9spkdvi4WS — Enes FREEDOM (@EnesFreedom) April 16, 2022

ଖାଦ୍ୟ, ପାନୀୟ ଏପରିକି ଔଷଧ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି ଚୀନ । କିଛି ଦିନ ତଳେ ଏଠାକାର ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ କିଛି ଲୋକ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଚିତ୍କାର କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଘରେ କେହି କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଯେପରି ବିଲେଇ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାରି ଦିଆଯାଉଥିବା ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିଲା । ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏ ନେଇ କୌଣସି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଏ କଥାରେ କେତେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ରହିଛି ତାହା ଏବେ ବି ରହସ୍ୟ ।

This video shows the situation in Beijing on April 25 morning 4:25 am.

Kilometers long queues in front of the test centers.#ChinaLockdown #ChinaLockdownThread https://t.co/ccyTNzoIbm — China Lockdown 2022 (@2022_Lockdown) April 25, 2022

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ରବିବାର ବିଜିଙ୍ଗରେ ୨୨ ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି । ସଂକ୍ରମଣ ବଢିବା କ୍ଷଣି ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି । ଗତ ସପ୍ତାହରୁ ଭାଇରସ ଅଦୃଶ୍ୟ ରୂପରେ ବ୍ୟାପୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ଚୀନର ହେଲ୍ଥ ଅଫିସର ପେଙ୍ଗ ସିଙ୍ଘୁଓ । ଆକ୍ଟିଭ ମାମଲାର ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ଲୋକଙ୍କ ବୟସ ୬୦ରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେଥିରୁ ଅଧା ଲୋକଙ୍କୁ କରୋନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ । ତେବେ ଏହି ସହରକୁ ପଶିବା ଉପରେ କଡା କଟକଣା ଲାଗୁ ହୋଇଛି । ସହର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କୋଭିଡ ନେଗେଟିଭ ରିପୋର୍ଟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି ।