କମନୱେଲଥ ଗେମରେ ପହଞ୍ଚିଲା ‘ମହାଦାନବ’! ଶରୀର ଦେଖି ଅଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଦର୍ଶକ

ବର୍ମିଂହାମ: ଜୁଲାଇ ୮ ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ଇଂଲଣ୍ଡର ବର୍ମିଂହାମରେ କମନୱେଲଥ ଗେମର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ଖେଳାଳିମାନେ ଏହି ଓପନିଙ୍ଗ ସେରିମନିରେ ନ୍ଖକ୍ସ ଜଲୱା ଦେଖାଇଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଓପନିଙ୍ଗ ସେରିମନିର ଏହି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଲାଖି ଯାଇଥିଲା ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ଉପରେ । ଯାହା ସେଠାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଅଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରି ଦେଇଥିଲା । ଏବେ ଏହାର ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ‘ମହାଦାନବ’ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ।

We were delighted and surprised to see our man of many words make an appearance during the @birminghamcg22 Opening Ceremony last night! If you’d like to learn more about our West Midlands treasure, stop by and pay us a visit. Entry is free and we’re open daily. #B2022 pic.twitter.com/EQUYvTR6MD — Johnson Birthplace (@SamuelJohnsonBM) July 29, 2022

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, କମନେଓ୍‌ôଲଥ ଗେମର ଓପନିଙ୍ଗ ସେରିମନିରେ ଏକ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ସ୍ଲଗ(ସ୍ନାଲ) ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏହାକୁ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ଖୁବ ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ଏହାର ବିଶାଳ ଶରୀର ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜରକୁ ନିଜ ଆଡକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲା । ଏହାର ଫଟୋ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆକୁ ନିଜ ଆଡ୍‌ଡା ବନାଇ ଦେଇଛି । ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏହାର ଭିଡିଓ ଏବେ ଖୁବ ଭାିରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ତେବେ ଏହା ଅସଲି ସ୍ନାଲ ନଥିଲା । ବରଂ ଏକ କାର୍ଟୁନ ଥିଲା, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନର ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଛି ।

Why is Samuel Johnson like a giant slug thang?🫣 pic.twitter.com/GA8oqdm5xi — Mandy Harris (@jazzymaz) July 28, 2022

ପରେ ଏହା ସାମୁଏଲ ଜ୍ୟାକସନଙ୍କ କେରିକେଚର ଟାଇପ କାର୍ଟୁନ ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହା ଜାଣିବା ପରେ ଲୋକମାନେ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ । ଡକ୍ଟର ସାମୁଏଲଙ୍କୁ ଏପରି ଏକ କ୍ରିଏଚର କରି କାହିଁକି ଦେଖାଯାଇଛି ବୋଲି ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ସ୍ନାଲର ଏକ ଫଟୋ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।