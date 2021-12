ପର୍ସନାଲ ଲୋନରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଛାଡ଼, ଚାରି କ୍ଲିକ୍ ରେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ ଟଙ୍କା, ଏମିତି କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ପର୍ସନାଲ ଲୋନ ଉପରେ ଆଣିଛି ବିଶେଷ ଛାଡ଼ । ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କହିଛି ଯେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଶୂନ ପ୍ରୋସେସିଙ୍ଗ୍ ଚାର୍ଜରେ ଲୋନ୍ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି । ଶୂନ୍ୟ ପ୍ରୋସେସିଙ୍ଗ୍ ଫିସ୍ ୩୧ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୨ପୂର୍ବରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ପର୍ସନାଲ ଲୋନ୍ ଉପରେ ହିଁ ଲାଗୁହେବ । ଏସବିଆଇର ଏହି ପର୍ସନାଲ ଲୋନ୍ ପାଇଁ କୌଣସି ସମୟରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ । ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆପଣ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଛନ୍ତି ତେବେବି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ । ଆପଣଙ୍କୁ ୟୋନୋ ଆପ୍ ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଚାରି ଟି କ୍ଲିକ୍ କରେ ଆଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ ଲୋନ୍ ।

ତେବେ ଏହି ଲୋନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ । ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୁସ୍ତତ ହୋଇଥିବା କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ ମାନଦଣ୍ଡରେ ଉନ୍ନୀତ ହେଉଥବା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ହିଁ ଏହି ଲୋନ ମିଳିପାରିବ । ଏହଳା ସମ୍ବନ୍ଧୀରେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ରେ ଦେଖିପାରିବେ । ଏନେଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ ରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏହା ସହ ବ୍ୟାଙ୍କ ତରଫରୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ପର୍ସନାଲ ଲୋନ ପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ୯.୬୦ ପ୍ରତିଶତ ବାର୍ଷିକ ସୁଧରେ ଋଣ ସୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

— State Bank of India (@TheOfficialSBI) December 1, 2021