ବଦଳିବ ରାଜଧାନୀ ରେଳଷ୍ଟେସନ ରୂପ, ପ୍ରସ୍ତାବିତ ମଡେଲକୁ ଦେଖି ସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ନବୀକରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନକୁ ପୁନଃ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି । ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନୂଆ ଲୁକ୍ ଦିଆଯିବ। ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ନୂତନ ମଡେଲର ଚିତ୍ରକୁ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ୍ ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ସେୟାର କରିଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ପୁନଃ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ମଡେଲକୁ ଦେଖି ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଆକଳନ କରାଯାଇପାରିବ ।

ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ମଡେଲ ଏବଂ ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖି ଏହା ଦୁବାଇ ଭଳି ଅନୁଭବ ହେଉଛି । ଆଧୁନିକ ସୁବିଧା ସହିତ ସଜ୍ଜିତ, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ମଡେଲ ଏକ ମଲ୍ କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ମଡେଲର ଫଟୋ ସେୟାର କରି ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏକ ନୂତନ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ (NDLS) ର ପୁନଃ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଡିଜାଇନ୍। ରେଳବାଇ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ନୂତନ ଡିଜାଇନ୍କୁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ।

Marking a New Era: Proposed design of the to-be redeveloped New Delhi Railway Station (NDLS). pic.twitter.com/i2Fll1WG59

