(Video) ‘ଜର୍ମାନଠାରୁ ଆମେ ଉପକରଣ କିଣିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଆବଶ୍ୟକ’, ଜାଣନ୍ତୁ ଜର୍ମାନ ଉପ-କୁଳପତଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏମିତି କହିଲେ ପୀୟୁଷ ଗୋୟଲ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୁଷ ଗୋୟଲ ଶନିବାର ଜର୍ମାନ ଉପ-କୁଳପତି ରବର୍ଟ ହାବେକଙ୍କ ସହ ତର୍କ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ତର୍କ ଚୀନ ଦ୍ୱାରା ଭାରତକୁ ଜର୍ମାନ ଟନେଲ ବୋରିଂ ମେସିନର ବିକ୍ରି ରୋକିବା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ କରାଯାଇଥିଲା। ପୀୟୁଷ ଗୋୟଲ ଯୁକ୍ତିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜେ ତେବେ ଭାରତ ଆଉ ଜର୍ମାନୀରୁ କିଣିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବ। ଏହି ଯକ୍ତି ତର୍କର ଭିଡିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।

ଜର୍ମାନୀର ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟାପାରର ସଂଘୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବର୍ଟ ହାବେଲ, ୭ମ ଭାରତ-ଜର୍ମାନ ଇଣ୍ଟର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟାଲ କନସଲଟେସନରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୁଷ ଗୋୟଲଙ୍କ ସହ ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋରେ ଦ୍ୱାରକାର ଯଶୋଭୂମୀ କନଭେସନ ସେଣ୍ଟରକୁ ଯିବା ଲାଗି ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ।

ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋର ମନ୍ତ୍ରୀ ରବର୍ଟ ହାବେକ ଏବଂ ଭାରତର ମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୁଷ ଗୋୟଲ ଟନେଲ ବୋରିଂ ମେସିନ କିଣିବାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ପୀୟୁଷ ଗୋୟଲ ରବର୍ଟ ହାବେକଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତ ହେରେନକ୍ନେଚ ନାମକ ଜର୍ମାନୀ କମ୍ପାନୀଠାରୁ ଟନେଲ ବୋରିଂ ମେସିନ କିଣୁଛି। ଜର୍ମାନ କମ୍ପାନୀ, ଚୀନରେ ମେସିନ ତିଆରି କରୁଛି। ପୀୟୁଷ ଗୋୟଲ ଜର୍ମାନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଚୀନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତକୁ ଟିଭିଏସର ବିକ୍ରିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏହି ବାଧାରେ ଭାରତରେ ଗୁରତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକଚର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟସ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି।

ଭିଡିଓରେ ପୀୟୁଷ ଗୋୟଲ ହାବେକଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜର୍ମାନ କମ୍ପାନୀ ଆମକୁ କିଛି ଟନେଲ ବୋରିଂ ମେସିନ ସପ୍ଲାଏ କରୁଛି। ଯାହାକୁ ଚୀନରେ ସେ ତିଆରି କରୁଛି। ହେଲେ ଚୀନ ସେଗୁଡିକୁ ମୋତେ ବିକ୍ରି କରିବାର ଅନୁମତି ଦେଇନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଗୋୟଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କମ୍ପାନୀର ନାମ ହେନେନକ୍ନେଚ, ସେହି ସମୟରେ ହାବେକ ଏହି ନାମ ଜାଣିନଥିବା ବୋଲି କହିଥିଲେ।

ଏହାପରେ ଭାରତୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜର୍ମାନ ଉପକରଣ କିଣିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେତେବେଳେ ଗୋୟଲ ଜର୍ମାନ ଉପକରଣ କିଣିବା ବନ୍ଦ କରିବା କଥା କହିଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ସେ ସିଧା ଛିଡା ହୋଇଯାଇ କହିଲେ ଯେ, ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି କଥାବର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ପୀୟୁଷ ଗୋୟଲ ଠିଆ ହୋଇ ହାବେକଙ୍କୁ ଏହି କଥା ଶୁଣାଉଥିଲେ ଏବଂ ହାବେକ ସେଠାରେ ବସିଥିଲେ।

🇩🇪🇮🇳 EMBARRASSING: German economy Minister is confronted by the Indian minister of industry!

Habeck just laughs like a kid, and has no answer. The Indian minister, Piyush Goyal, looks dissatisfied with the situation.

“We should stop buying German equipment” pic.twitter.com/R1urM3FaW1

