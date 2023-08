ଗୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ବିବାହ ଉପରେ ଲାଗିବ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ! ଚଳିତବର୍ଷ ଏହି ଆଇନ ଲାଗୁ କରିବାକୁ କହିଲେ ଏହି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ଗୁଆହାଟି : ଆସାମରେ ବହୁବିବାହକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବାକୁ ବିଧାନସଭାର ବିଧାୟୀ ଦକ୍ଷତା ଜାଣିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଏକ ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟି ରବିବାର ଦିନ ଏହାର ରିପୋର୍ଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି । ଶର୍ମା କମିଟି ତାଙ୍କୁ ଦାଖଲ କରିଥିବା ରିପୋର୍ଟର ଫଟୋ ଏବଂ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଟ୍ୱିଟରରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ।

ଅବଶ୍ୟ ଏହି ରିପୋର୍ଟର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏବଂ ସୁପାରିଶଗୁଡିକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଇ ନାହିଁ ।

ସିଏମ ହିମନ୍ତ କହିଛନ୍ତି, ‘ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟି ଆଜି ଏହାର ରିପୋର୍ଟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରିଛି । ଏହି ଆର୍ôଥକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ । ଆମେ ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ସମୟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ । କମିଟି ନିଜ ରିପୋର୍ଟରେ କହିଛି ଯେ ଏହି ଆଇନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି…

Today, the Expert Committee, formed to examine the legislative competence of the State Legislature to enact a law to end polygamy in Assam, submitted its report. Assam is now closer of creating a positive ecosystem for women's empowerment irrespective of caste, creed or religion. pic.twitter.com/4sycOWwPhN

— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) August 6, 2023