ଅଜବ କମ୍ପାନୀର ଗଜବ ନିଯୁକ୍ତି! କେବଳ ଗେମ୍ ଖେଳିବାକୁ ପଡିବ, ପ୍ରତି ସପ୍ତାହକୁ ମିଳିବ ୩.୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା

ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ଅଜବ କାମ ଶୁଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହି କାମଟି ଜବରଦସ୍ତ । ଯଦି ଆପଣ ଗେମ୍ ଖେଳିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚାକିରି ଏବଂ ଦରମା ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ୩.୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ।

କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫିସକୁ ଆସି କେବଳ ଗେମ୍ ଖେଳିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ସପ୍ତାହରେ ଚାରି ଦିନ । ଏପରିକି ଦିନସାର ନଖେଳିଲେ ବି କେବଳ ୪ ଘଣ୍ଟା ଗେମ୍ ଖେଳିବାକୁ ପଡିବ ।

🚨do you have what it takes to be our CHIEF UNO PLAYER?🚨 for more info, visit https://t.co/WKYksZ5Dv0 pic.twitter.com/N56DxIVXv9

— UNO (@realUNOgame) August 1, 2023