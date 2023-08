ଭାରତରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୩ ଖେଳିବାକୁ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳକୁ ମିଳିଲା ଅନୁମତି

News across the Earth, news close to your heart, Read Odisha Bhaskar English

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଆଇସିସି ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ସଫା ହୋଇଛି। ପାକ୍ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ରବିବାର କ୍ରିକେଟ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୩ ରେ ପାକିସ୍ତାନର ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି।

ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ପ୍ରେସ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ “ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଏହି କଥା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି ଯେ , କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ରାଜନୀତିରେ ମିଶ୍ରଣ କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତା ଆଇସିସି କ୍ରିକେଟ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୩ ରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଭାରତକୁ ଏହାର କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ପଠାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।”

Pakistan has decided to send its Cricket Team to India to participate in the upcoming ICC Cricket World Cup 2023: Foreign Ministry of Pakistan pic.twitter.com/Rzg55Lv0ib

