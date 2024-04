ୟୁଜିସି ନେଟ ୨୦୨୪ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ବଦଳିଲା: ନୂଆ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କଲା UGC

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୟୁଜିସି ନେଟ ଜୁନ ୨୦୨୪ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ବଦଳିଛି । ସଂଘୀୟ ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ (ୟୁପିଏସସି) ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ପରୀକ୍ଷା ଓ ୟୁଜିସି ନେଟ ପରୀକ୍ଷା ସମାନ ଦିନରେ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ପ୍ରଥମେ ୟୁଜିସି ନେଟ ପରୀକ୍ଷା ଜୁନ ମାସରେ ୧୬ ତାରିଖରେ ହେବାର ଥିଲା । ମାତ୍ର ଏବେ ଜୁନ ୧୮ ତାରିଖରେ ହେବ । ଏନେଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନୁଦାନ ଆୟୋଗ (ୟୁଜିସି) ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏମ. ଜଗଦୀଶ କୁମାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ୟୁପିଏସସି ପ୍ରିଲିମ୍ସ ଓ ୟୁଜିସି ନେଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ତାହା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତା । ତେଣୁ ୟୁଜିସି ନେଟ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ୟୁଜିସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ କୁମାର କହିଛନ୍ତି । ଦୁଇଟି ପରୀକ୍ଷା ଗୋଟଏ ଦିନରେ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ସେନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ବହୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ୟୁଜିସିକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ । ତେଣୁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଫିଡବ୍ୟାକ ମିଳିବା ପରେ ୟୁଜିସି ପକ୍ଷରୁ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା । ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ୟୁଜିସି ନେଟ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଭାରତୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ କଲେଜମାନଙ୍କରେ ଜୁନିୟର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫେଲୋଶିପ ଓ ସହାୟକ ପ୍ରଫେସର ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଓ ପିଏଚଡି କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି ।

The National Testing Agency and UGC have decided to shift the UGC-NET from 16 June (Sunday) to 18 June 2024 (Tuesday) because of feedback received from candidates. NTA will conduct UGC-NET in OMR mode across India on a single day. NTA will soon issue a formal notification. pic.twitter.com/UX5O74NQrI

— Mamidala Jagadesh Kumar (@mamidala90) April 29, 2024