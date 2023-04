ଜାତିସଂଘ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଲାଇଭ ଚାଲିବ ‘ମନ କି ବାତ୍‌ @ ୧୦୦’ , ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ବିଲ ଗେଟ୍ସ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଦେଶ ନୁହେଁ, ବିଦେଶରେ ମୋଦୀଙ୍କ ରେଡିଓ ଲାଇଭ୍ ଶୁଣାଯିବ । ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ମାସିକ ରେଡିଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମନ କି ବାତର ୧୦୦ ତମ ଧାରା ପ୍ରସାରିତ ହେବ। ଶୋ’ର ୧୦୦ ତମ ଏପିସୋଡ୍ ୩୦ ଏପ୍ରିଲ ରବିବାର ଦିନ ୧୧ଟା ପ୍ରସାରିତ ହେବ । ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟର ସହ-ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ପିଏମ ମୋଦୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି।

ସେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି- ମାନ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୋଦୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥନୀତି, ସଶକ୍ତିକରଣ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗର ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଚେତନ କରାଇଛନ୍ତି।

ଏହି ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଜାତିସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଟୁଇଟ୍‌ରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, “ଏକ ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ମନ କି ବାଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ୧୦୦ ତମ ଏପିସୋଡ୍ @UN ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଟ୍ରଷ୍ଟିସିପ୍ କାଉନସିଲ୍ ଚାମ୍ବରରେ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ହେବ।”

Microsoft co-founder Bill Gates congratulates PM Modi on the 100th episode of Mann ki Baat

"Mann ki Baat has catalyzed community-led action on sanitation, health, women’s economic empowerment & other issues linked to the Sustainable Development Goals," he tweets

(file pic) pic.twitter.com/iG64IATy05

— ANI (@ANI) April 29, 2023